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Улицы Тулы будут расчищать более 200 единиц техники
Фото администрации Тулы

Улицы Тулы будут расчищать более 200 единиц техники

Уборка города продолжается круглосуточно.

В Туле продолжается вывоз снега и обработка противогололедными материалами. Сегодня, 25 декабря, убирают наземные и подземные пешеходные переходы, летучий мусор. 

Как рассказали в администрации города, днем к работам привлекут около 300 человек, свыше 200 единиц техники подрядной организации «Спецавтохозяйство», МКУ «Сервисный центр г. Тулы». Обработку проезжих частей противогололедными материалами будут вести 40 комбинированных дорожных машин.

Работы запланированы на улице Октябрьской, в населенных пунктах Большой Тулы: поселке Плеханово, деревне Оленино, Сеженские выселки и Морозовка. 

— Продолжается вывоз снега с улиц города. Сегодня работы ведутся на улице Оборонной. За минувшие сутки было вывезено более 640 куб. м снежной массы, израсходовано около 620 тонн противогололедных материалов, — рассказали в администрации Тулы. 

Убирают город по-прежнему в круглосуточном режиме. 

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