Суд обязал обустроить контейнерную площадку в тульском поселке

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Нарушения должны быть устранены до 30 июня 2024 года.

Киреевская межрайонная прокуратура проверила обращения граждан, проживающих в поселке Шварцевском. Они пожаловались на необустроенную контейнерную площадку в районе дома № 12 по ул. Гагарина.

Проверка прокуратуры установила, что она не оборудована ограждением и твердым покрытием. Главе администрации муниципального образования вынесли представление. Прокуратура направила иск в суд.

Как рассказали в пресс-службе надзорного органа, орган местного самоуправления обязали обустроить контейнерную площадку в соответствии с требованиями действующего законодательства в срок до 30 июня 2024 года.

Устранение нарушений находится на контроле в межрайонной прокуратуре.