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Правительство Тульской области выделит ТГПУ им. Л.Н. Толстого 30 млн рублей

Правительство Тульской области выделит ТГПУ им. Л.Н. Толстого 30 млн рублей

Соглашение было подписано 20 декабря.

Соглашение заключили ректор ТГПУ Константин Подрезов и заместитель председателя комитета Тульской области по науке и инноватике Антон Панкратов.

По поручению губернатора Алексея Дюмина на основании постановления правительства Тульской области университету выделено финансирование в размере 30 млн рублей. Эти средства будут направлены на улучшение условий проживания в общежитиях вуза.

«Модернизация университетской инфраструктуры — одна из задач федеральной программы „Приоритет 2030“. В Университете Льва Толстого в рамках деятельности НОЦ „ТулаТЕХ“ созданы три молодежные лаборатории и Центр передовых химических и биотехнологий, в которых трудятся десятки научных сотрудников. Важно, чтобы амбициозные научно-исследовательских проекты Десятилетия науки и технологий реализовывались в комфортных условиях», — сказал Антон Панкратов.

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