Правительство Тульской области выделит ТГПУ им. Л.Н. Толстого 30 млн рублей

Соглашение заключили ректор ТГПУ Константин Подрезов и заместитель председателя комитета Тульской области по науке и инноватике Антон Панкратов.

По поручению губернатора Алексея Дюмина на основании постановления правительства Тульской области университету выделено финансирование в размере 30 млн рублей. Эти средства будут направлены на улучшение условий проживания в общежитиях вуза.

«Модернизация университетской инфраструктуры — одна из задач федеральной программы „Приоритет 2030“. В Университете Льва Толстого в рамках деятельности НОЦ „ТулаТЕХ“ созданы три молодежные лаборатории и Центр передовых химических и биотехнологий, в которых трудятся десятки научных сотрудников. Важно, чтобы амбициозные научно-исследовательских проекты Десятилетия науки и технологий реализовывались в комфортных условиях», — сказал Антон Панкратов.