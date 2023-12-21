В Северной Мызе установили знаки дорожного движения

В октябре мы писали, что в редакцию Myslo обратились жители микрорайона Северная Мыза с просьбой привлечь внимание контролирующих органов к проблеме организации дорожного движения.

— У нас в микрорайоне нет знаков дорожного движения. Их отсутствие приводит к тому, что некоторые водители по-своему определяют, какая из дорог главная, а какая — второстепенная. Из-за этого постоянно случаются ДТП. Дорожная разметка тоже есть далеко не везде, а даже там, где есть, ее соблюдать ее проблематично. Сплошная линия имеется напротив школы, но припаркованные по обочинам машины по утрам вынуждают нарушать ее требование. Пешеходный переход тоже имеется лишь возле образовательного учреждения, — рассказала Ирина, жительница микрорайона.

Спустя пару месяцев работы по установке знаков наконец-то были проведены. Определили наиболее оживленные участки, учли пожелания местных жителей.

В целях безопасности дорожного движения дорожные знаки установили на ул. Бульвар Победы, Героя России Горшкова и на подъездной улице в деревне Мыза.