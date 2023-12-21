В Узловой откроют новое предприятие по производству стройматериалов

Фото правительства Тульской области

20 декабря заместитель председателя правительства Тульской области Григорий Лаврухин провел заседание региональной инвестиционной комиссии. В ходе обсуждения рассмотрели заявку компании, желающей стать резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Узловая».



Новое предприятие откроет компания — ООО «БАУХИМ». Она планирует создать современное высокотехнологичное производство материалов для технической изоляции.

Как сообщили в правительстве области, проект предполагает вложение 1,2 млрд рублей инвестиций и 60 рабочих мест.

Компания будет производить пенополистирол и геомембрану. Материалы активно применяются при строительстве зданий и дорожных покрытий. Объем производства — 4 млн кв. м мембран и 440 тыс. куб. м пенополистирола.

К слову, ОЭЗ «Узловая» укрепила свои позиции, став одним из лидеров в ЦФО и поднявшись с 10-го места на 9-е по России, по сравнению с 2022 годом. В 2023 году в рейтинге инвестиционной привлекательности представили 32 ОЭЗ из 26 регионов России.