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Туляк оплатил почти 100 штрафов от ГИБДД, чтобы не остаться без «Мазды»
Фото из архива Myslo

Туляк оплатил почти 100 штрафов от ГИБДД, чтобы не остаться без «Мазды»

Мужчина задолжал государству больше 60 тысяч рублей и 90 тысяч рублей исполнительского сбора.

В отделении судебных приставов Советского района Тулы находились исполнительные производства о взыскании с местного жителя штрафов, выписанных Госавтоинспекцией за превышение скорости и другие нарушения ПДД.

Мужчина рассчитываться за свои «лихачества» не спешил, поэтому приставам пришлось проверить его имущественное положение. Выяснилось, что на его имя зарегистрирован кроссовер Mazda CX-5. Пристав потребовал предоставить автомобиль для описи и ареста.

Из-за того, что должник пропустил срок добровольной оплаты всех взысканий, приставы обязали его оплатить исполнительский сбор на сумму более 90 тысяч рублей. Узнав о принятых мерах, автовладелец сразу погасил все долги.

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сегодня, в 20:50 +1
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