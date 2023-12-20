Туляк оплатил почти 100 штрафов от ГИБДД, чтобы не остаться без «Мазды»

Фото из архива Myslo

Мужчина задолжал государству больше 60 тысяч рублей и 90 тысяч рублей исполнительского сбора.

В отделении судебных приставов Советского района Тулы находились исполнительные производства о взыскании с местного жителя штрафов, выписанных Госавтоинспекцией за превышение скорости и другие нарушения ПДД.

Мужчина рассчитываться за свои «лихачества» не спешил, поэтому приставам пришлось проверить его имущественное положение. Выяснилось, что на его имя зарегистрирован кроссовер Mazda CX-5. Пристав потребовал предоставить автомобиль для описи и ареста.

Из-за того, что должник пропустил срок добровольной оплаты всех взысканий, приставы обязали его оплатить исполнительский сбор на сумму более 90 тысяч рублей. Узнав о принятых мерах, автовладелец сразу погасил все долги.