Тулячка Алина Молодцова выиграла 1 млн рублей в проекте «Твой ход»

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Девушка представила на суд жюри исторический проект «Великие». Его цель – актуализировать российских национальных героев для формирования патриотических чувств и сохранения исторической памяти среди молодежи.

Алина провела для студентов исторический фестиваль и создала профильный клуб, в котором изучают значимых российских деятелей и их путь, читают лекции, устраивают групповые поездки, квизы и т. д.

– История нашей страны несёт в себе ценные уроки. Изменения в политической, социальной и экономической жизни страны влияют на мнение и поведение всех, но особенно на молодёжь. Для формирования твёрдой позиции нужно иметь перед собой ориентиры и уметь отделять «информационный шум» от правды, – говорит Алина.