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Водитель «Лады» въехал в припаркованный «Рено Логан»: пассажирка иномарки погибла

Водитель «Лады» въехал в припаркованный «Рено Логан»: пассажирка иномарки погибла

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд.

В Чернском районе 51-летний житель Орловской области обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. 

Следствием установлено, что 31 июля 2022 года обвиняемый, управляя автомобилем «Лада Ларгус», выехал на обочину и влетел в припаркованный «Рено Логан». В результате аварии 26-летняя пассажирка иномарки получила множественные травмы и спустя время скончалась в больнице.

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу. 

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