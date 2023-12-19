Водитель «Лады» въехал в припаркованный «Рено Логан»: пассажирка иномарки погибла

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд.

В Чернском районе 51-летний житель Орловской области обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Следствием установлено, что 31 июля 2022 года обвиняемый, управляя автомобилем «Лада Ларгус», выехал на обочину и влетел в припаркованный «Рено Логан». В результате аварии 26-летняя пассажирка иномарки получила множественные травмы и спустя время скончалась в больнице.

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу.