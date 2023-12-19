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Туляки о массовых парковках на трамвайных путях: «Водители перестали чувствовать габариты!»
Фото: @dtp4p, @compas_71, @memesfortula.

Туляки о массовых парковках на трамвайных путях: «Водители перестали чувствовать габариты!»

Пик таких парковок пришелся на самые снежные дни декабря.

Вместе с циклоном «Ваня» на Тулу обрушилась еще одна неприятность — водители массово перестали чувствовать габариты своих машин. В редакцию Myslo поступило много жалоб от туляков на постоянные остановки трамваев. Причиной стали автохамы, припарковавшиеся вблизи трамвайных путей или прямо на них. 

Что это — невнимательность или парковка «на отстань»? Спросили об этом наших подписчиков в Telegram.

— Может, проблема в неубранных сугробах? — Олег.

— Может, стоит почистить город, чтобы было место, где запарковать машину? Проезжую часть еще кое-как чистят, а парковки вообще БЕДА, — Mary Ralyanova.

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— Дороги в два раза ýже из-за снега, — Dmitriy Lazarev. — Вывозить снег надо, а не делать айсберги из обочин.

— Многие водители и без снега парковались абы как. Все лишний метр до точки назначения боятся пешком пройти, — Elen.

— Паркуются как чудаки на букву «М». Лень пройти 50 метров. И снег тут ни при чем. Всегда ж так было в нашем славном городе, — Евгений. — Эвакуация и громадный штраф за простой — вот и все решение.

— В городе платные парковки… Товарищи, объясните, за что платить-то?! И вопрос к администрации города… А пешеходам обувь новую когда начнут выдавать? — Настасья.

— Техники мало. Дворы, парковки не чистят. Снег не вывозят. От того и бросают тачки, куда смог заехать. Раньше снега было и побольше, и как-то справлялись. Ну и учили в автошколах лучше. Так что живём с тем, что имеем, — пользователь #неважно.

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— Можно сколько угодно плакаться и ныть, что город не чистят, но это никак не отменяет того факта, что запарковавшиеся на фото перегородили трамваям проезд и, прекрасно зная об этом, ушли по своим делам, — пишет Екатерина. — Им просто наплевать на всех, кроме себя. Постоянно вижу в комментах эту ерунду: «Не, ну а че, нет же тут нормальной парковки». Нет парковки — значит, не паркуешься, элементарно. Сидишь дома или ходишь пешком, если лень лопатой помахать.

Отсутствие парковки совершенно не оправдание кидать свои ведра прямо на рельсах.

— А тут видно трамвайные пути? Может всё-таки снег чистить надо? — Childmare. — А если едешь по улице и перед тобой нет ни одного трамвая? Дорожные знаки парковку не запрещают. Как узнать, что в этом месте есть рельсы и ходит трамвай? Например, для тех, кто неместный и знать не знает, что тут вообще какой-то трамвай ходит. Вот тут, например. Что водителям делать? И это возле больницы.

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— Каждый день на Михеева стоят трамваи из-за припарковавшихся на путях. Да там эвакуатор дежурить может — без работы точно не останется. Если бы штрафовали и эвакуировали таких горе-водил, может, и научились бы парковаться, — Анастасия Мухина.

— Дороги сужены в два раза, по Горького проезд возможен только по трамвайным путям. Ни к одному магазину не подъехать, машину не поставить даже далеко, во всех парковочных карманах — сугробы. В «Макси» поехали, а там вообще поле и горы из снега, класть они хотели на уборку. И по снежному полю видно, что парковка была пустая, а значит, возможно её почистить была и остаётся. И ещё по габаритам не стоит говорить, когда едешь по колее, которая в каждом дворе, если кто-то не подумав оставил авто — задеть его, проезжая, как нефиг делать. — Катерина Белова.

 

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