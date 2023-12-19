Сергей Шойгу заявил о начале наращивания численности Вооруженных сил России

С 1 декабря Минобороны России начало наращивать численность Вооруженных сил. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на выступление министра обороны Сергея Шойгу.

— С 1 декабря приступили к выполнению вашего, Владимир Владимирович, поручения по наращиванию Вооруженных сил до 1 миллиона 320 тысяч человек, — сказал министр.

По его информации, планы по комплектованию армии на данный момент выполнены.

- В связи со вступлением Финляндии и предстоящим принятием Швеции в НАТО продолжается формирование Ленинградского и Московского военных округов. Численность армии и флота доведена до 1 миллиона 150 тысяч военнослужащих, — пояснил Шойгу.

Сергей Шойгу отметил: соразмерно внешним угрозам численность служащих в армии будет доведена до полутора миллионов человек. В 2023 году все запланированные мероприятия оперативной и боевой подготовки были выполнены.

Ранее Владимир Путин подписал указ об установлении штатной численности Вооруженных сил. Согласно документу штатная численность ВС РФ увеличивается почти на 170 тысяч человек и устанавливается на уровне 2 209 130 человек, в том числе — 1 320 000 военнослужащих.