Туляки собрали 12 тысяч новогодних подарков для участников СВО

Первый заместитель главы региона Дмитрий Миляев сообщил, что уже второй год по поручению Алексея Дюмина тульские военнослужащие в зоне СВО, а также бойцы, которые проходят лечение и реабилитацию в госпиталях, получают новогодние продуктовые наборы.
В этом году презенты получат и члены семей участников СВО. Собрано более 12 тысяч подарков общим весом в 55 тонн.
Посылки с продуктами питания и поделками, выполненными детьми, направят военнослужащим в зону СВО в ближайшее время. Алексей Дюмин поблагодарил крупные предприятия региона, предпринимателей и всех неравнодушных туляков за помощь в формировании посылок для военных.