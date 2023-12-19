Туляки собрали 12 тысяч новогодних подарков для участников СВО

Фото пресс-службы правительства Тульской области

Такая цифра была озвучена на оперативном совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина.

Первый заместитель главы региона Дмитрий Миляев сообщил, что уже второй год по поручению Алексея Дюмина тульские военнослужащие в зоне СВО, а также бойцы, которые проходят лечение и реабилитацию в госпиталях, получают новогодние продуктовые наборы.

В этом году презенты получат и члены семей участников СВО. Собрано более 12 тысяч подарков общим весом в 55 тонн.

Посылки с продуктами питания и поделками, выполненными детьми, направят военнослужащим в зону СВО в ближайшее время. Алексей Дюмин поблагодарил крупные предприятия региона, предпринимателей и всех неравнодушных туляков за помощь в формировании посылок для военных.