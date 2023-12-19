Куда обратиться тулякам, чтобы с крыш убрали снег и наледь

Если в вашем дворе не соблюдаются правила уборки, следует звонить в управляющую компанию, которая обслуживает ваш дом. Если коммунальщики не реагируют, пишите на портал «Открытый регион 71» или отправляйте обращение через форму обратной связи.

Кроме того, о засыпанных снегом крышах и свисающих с них сосульках можно сообщить на горячую линию администрации Тулы по телефонам: 33-11-37 и 33-80-71, а также в городскую ЕДДС: 47-20-34, 47-20-37.

Важно учитывать, что расчищать козырьки балконов от наледи коммунальщики не обязаны — это должны делать собственники квартир.