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Куда обратиться тулякам, чтобы с крыш убрали снег и наледь

Куда обратиться тулякам, чтобы с крыш убрали снег и наледь

Запишите телефоны, сохраните ссылки!

Если в вашем дворе не соблюдаются правила уборки, следует звонить в управляющую компанию, которая обслуживает ваш дом. Если коммунальщики не реагируют, пишите на портал «Открытый регион 71» или отправляйте обращение через форму обратной связи.

Кроме того, о засыпанных снегом крышах и свисающих с них сосульках можно сообщить на горячую линию администрации Тулы по телефонам: 33-11-37 и 33-80-71, а также в городскую ЕДДС: 47-20-34, 47-20-37.

Важно учитывать, что расчищать козырьки балконов от наледи коммунальщики не обязаны — это должны делать собственники квартир.

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