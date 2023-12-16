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Ребенок провалился в колодец: администрация Тулы определит, в чьем ведении находится люк

Ребенок провалился в колодец: администрация Тулы определит, в чьем ведении находится люк

На данный момент возле колодца выставлено ограждение.

15 декабря в Туле на ул. Белкина у дома №6 в открытый люк с водой во время катания с горки провалился 5-летний ребенок. Ребенок чудом не пострадал, а вот его папа, который достал сына, получил травмы.

Администрация округа прокомментировала случившееся:

«В настоящее время приняты меры охранного порядка, возле колодца выставлено ограждение. Принадлежность данного объекта в ближайшее время будет установлена комиссионно», – сообщили в главном управлении по Советскому территориальному округу. 

Родители ребенка намерены привлечь ответственных за эксплуатацию колодца к ответственности. 

Подробнее о случившемся: 

В Туле ребенок, катаясь с горки, провалился в открытый люк

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