Ребенок провалился в колодец: администрация Тулы определит, в чьем ведении находится люк

15 декабря в Туле на ул. Белкина у дома №6 в открытый люк с водой во время катания с горки провалился 5-летний ребенок. Ребенок чудом не пострадал, а вот его папа, который достал сына, получил травмы.

Администрация округа прокомментировала случившееся:

«В настоящее время приняты меры охранного порядка, возле колодца выставлено ограждение. Принадлежность данного объекта в ближайшее время будет установлена комиссионно», – сообщили в главном управлении по Советскому территориальному округу.

Родители ребенка намерены привлечь ответственных за эксплуатацию колодца к ответственности.

Подробнее о случившемся:

В Туле ребенок, катаясь с горки, провалился в открытый люк