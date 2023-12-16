В Туле прошел благотворительный полумарафон «Больше чем бег»

Фото Максима Котенева.

Благотворительный массовый забег «Больше чем бег» проводится в Туле впервые и организован в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», инициированного Президентом РФ.

В большом спортивном празднике приняли участие порядка 700 любителей бега из 21 региона страны. В рамках забега был организован благотворительный сбор в помощь ребенку с ДЦП.

Самому взрослому бегуну 80 лет, самому юному – 4 года.

Участников приветствовал министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев.

«Этот забег особый: он помогает не только приобщать людей к здоровому образу жизни, но и решать важные социальные задачи. Благодарю всех, кто вышел сегодня на старт. Каждый из вас – пример для туляков», – сказал Дмитрий Яковлев.

Участники пробежали дистанции 300 м, 600 м, 5 км, 10 км и 21,1 км по Казанской набережной и территории Тульского кремля. На финише каждый получил памятную медаль.