В Туле ребенок, катаясь с горки, провалился в открытый люк

Малыш съехал с горки и неожиданно исчез в люке на глазах у мамы.

ЧП произошла 15 декабря около 21.00 у дома №6 по ул. Белкина. После снегопада жители дома вышли чистить дороги от снега. Малыши в это время резвились на снежной горке. Съезжая с неё очередной раз 5-летний Миша Соловьев неожиданно исчез.

– Все произошло у меня на глазах. Сын катался вместе с остальными детьми, и тут он провалился. Оказалось, что рядом со снежной горкой находился незакрытый люк. Его не было видно под снегом, поэтому никто не ожидал опасности, – рассказывает Елена Новикова.

Колодец оказался весьма глубоким, около 3 метров. На крик мамы прибежали соседи и папа ребёнка. Сначала мама пыталась достать, но не дотягивалась.

– Папа наш вниз головой опустился в колодец, чтобы достать сына, соседи держали его за ноги, но все равно этого было недостаточно. Не дотягивался. Тогда он принял решение забраться в колодец и оттуда на руках подал Мишу мне, – говорит Елена.

В колодце была вода, она доходила 5-летнему ребенку до шеи.

– Содержимое колодца не известно, ребёнок бултыхался в ледяной воде. Слава богу, вроде бы с Мишей все в порядке. Некоторые покраснения есть на ручках, а так чувствует себя хорошо. Медики также не выявили визуальных повреждений. У папы же есть травмы: он либо сломал, либо вывихнул палец, кроме этого еще и хромает. Видимо при падении в колодец ударился. Сейчас поехал в больницу выяснять причину, – добавляет Елена.

Родители на место ЧП вызвали полицию и написали заявление. Стражи порядка зафиксировали, что колодец был открыт, сверху него находилась лишь автомобильная шина. Приезжавшие сотрудники Водоканала осмотрели колодец и заявили, что он не относится к водопроводным и канализационным сетям.

Родители ребенка намерены привлечь ответственных за эксплуатацию колодца к ответственности.

– Просто страшно представить, что было, если б воды там было больше или не было совсем. Упасть с трехметровой высоты на бетон! Когда-то этот колодец был завален мусором. Его прочистил, видимо, по осени кто-то. Но шину оставили и крышкой не прикрыли! Эта халатность могла обернуться трагедией! – добавляет Елена.