  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Культура
  4. «Музейная зима в Туле»: в Алексине и Щекине открылись выставки федеральных музеев - Новости культуры, музыки, искусства Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
«Музейная зима в Туле»: в Алексине и Щекине открылись выставки федеральных музеев

«Музейная зима в Туле»: в Алексине и Щекине открылись выставки федеральных музеев

Стартовал проект «Музейный перекресток» – серия выставок федеральных музеев в районах региона в рамках проекта «Музейная зима в Туле».

В Алексинском художественно-краеведческом музее театральный музей имени А.А. Бахрушина открыл выставку «Майя Плисецкая. Арена жизни». Это планшеты с уникальными фотографиями, рассказывающими о жизни и творчестве великой балерины. Выставку дополнили предметы из экспозиции Алексинского музея, связанные с её супругом Родионом Щедриным. 16 декабря композитору исполнился 91 год. 

На вернисаже звучали его произведения и транслировались видеозаписи выступлений балерины. 

i0ok3940od8wau0w1wlvielfg7hpuvsq.jpg

Участники выставки связались по телефону с Родионом Константиновичем Щедриным. Все собравшиеся приветствовали его аплодисментами. Композитор передал слова глубокой благодарности региону, где его помнят и любят.

Гостей мероприятия приветствовала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

«Проект Бахрушинского театрального музея в Тульской области — это большое событие для нас. Впервые наши малые исторические города становятся площадками для столь значимых проектов. Для нас очень ценно открыть выставку о жизни и творчестве Майи Плисецкой в день рождения её супруга Родиона Щедрина, род которого происходит из Алексина. Здесь его знают и считают своим земляком. 

Впереди еще одна выставка театрального музея в Ясногорске, а также много других выставочных проектов ведущих федеральных музеев в разных муниципальных образованиях. 

Благодарю наших коллег за участие в проекте «Музейная зима в Туле», который мы запустили по инициативе Губернатора Алексея Дюмина», - отметила министр.

Также 16 декабря в Щекинском краеведческом музее открылась выставка «Счастливого Рождества. Это планшетная выставка поздравительных открыток из собрания Государственного центрального музея современной истории. Она рассказывает о праздничных открытках XIX – XX веков. На них изображены библейские сюжеты, бытовые сцены, наряженные елки.

6erbxqcd0shzqrxc10gad3tn1pe7t18i.jpg

Выставки федеральных музеев в Алексине и Щекине будут работать до конца зимы.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 19:05 0
Другие статьи по темам
Событие
Музейная зима в Туле
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Прокуратура начала проверку по факту падения в Туле ребенка в колодец
Прокуратура начала проверку по факту падения в Туле ребенка в колодец
Ребенок провалился в колодец: администрация Тулы определит, в чьем ведении находится люк
Ребенок провалился в колодец: администрация Тулы определит, в чьем ведении находится люк
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.