«Музейная зима в Туле»: в Алексине и Щекине открылись выставки федеральных музеев

Стартовал проект «Музейный перекресток» – серия выставок федеральных музеев в районах региона в рамках проекта «Музейная зима в Туле».

В Алексинском художественно-краеведческом музее театральный музей имени А.А. Бахрушина открыл выставку «Майя Плисецкая. Арена жизни». Это планшеты с уникальными фотографиями, рассказывающими о жизни и творчестве великой балерины. Выставку дополнили предметы из экспозиции Алексинского музея, связанные с её супругом Родионом Щедриным. 16 декабря композитору исполнился 91 год.

На вернисаже звучали его произведения и транслировались видеозаписи выступлений балерины.

Участники выставки связались по телефону с Родионом Константиновичем Щедриным. Все собравшиеся приветствовали его аплодисментами. Композитор передал слова глубокой благодарности региону, где его помнят и любят.

Гостей мероприятия приветствовала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

«Проект Бахрушинского театрального музея в Тульской области — это большое событие для нас. Впервые наши малые исторические города становятся площадками для столь значимых проектов. Для нас очень ценно открыть выставку о жизни и творчестве Майи Плисецкой в день рождения её супруга Родиона Щедрина, род которого происходит из Алексина. Здесь его знают и считают своим земляком.

Впереди еще одна выставка театрального музея в Ясногорске, а также много других выставочных проектов ведущих федеральных музеев в разных муниципальных образованиях.

Благодарю наших коллег за участие в проекте «Музейная зима в Туле», который мы запустили по инициативе Губернатора Алексея Дюмина», - отметила министр.

Также 16 декабря в Щекинском краеведческом музее открылась выставка «Счастливого Рождества!». Это планшетная выставка поздравительных открыток из собрания Государственного центрального музея современной истории. Она рассказывает о праздничных открытках XIX – XX веков. На них изображены библейские сюжеты, бытовые сцены, наряженные елки.

Выставки федеральных музеев в Алексине и Щекине будут работать до конца зимы.