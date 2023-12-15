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Житель Кимовска отсудил деньги у коммунальщиков, которые 12 лет не чинили протекающую крышу

Житель Кимовска отсудил деньги у коммунальщиков, которые 12 лет не чинили протекающую крышу

Управляющая компания «Жилстрой» не пожелала решить проблему в претензионном порядке.

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тульской области приняли участие в судебной защите прав потребителя при рассмотрении иска, ответчиком по которому выступала управляющая компания ООО «Жилстрой».

С 2011 года житель Кимовска не раз обращался в эту организацию с заявлениями о протечке крыши многоквартирного дома. Коммунальщики отвечали, что ремонт выполнен, но в начале прошлого года во время очередной протечки пострадала квартира истца.

Претензия о возмещении ущерба осталась без удовлетворения, пришлось обращаться в суд. Согласно вынесенному решению, УК «Жилстрой» обязана выплатить истцу более 160 тысяч рублей, 25 из которых – компенсация морального вреда.

 

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