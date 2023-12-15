«Музейная зима в Туле»: афиша самых ярких событий декабря и января

Фото из архива Myslo

В регионе пройдут более 140 мероприятий – выставки, музейные елки, балы, театральные представления и многое другое.

По инициативе губернатора Алексея Дюмина стартовал проект «Музейная зима в Туле». Представляем самые яркие мероприятия декабря и января.

С 16 декабря в Тульской области стартуют проекты ведущих федеральных музеев страны. Центральный театральный музей им. А. А. Бахрушина откроет планшетную выставку «Майя Плисецкая. Арена Жизни» в Алексинском художественно-краеведческом музее, а 20 января – выставку «Золотой век Юрия Григоровича» в Ясногорском центре культуры и досуга.

Центральный музей современной истории 16 декабря презентует в Щекинском краеведческом музее выставку «История новогодней открытки». Откроются экспозиции «Карандашом, пером и кистью» в музее В. М. Мясищева в Ефремове, и «Донбасс – Россия. История и современность» – в Музее обороны Тулы.

На открытии Центра культурного развития в Веневе Государственный исторический музей представит выставку новогодних открыток. До конца декабря можно будет познакомиться с проектами Всероссийского музея декоративного искусства: экспозиция «Шедевры художественных промыслов России» будет представлена в культурно-инновационном центре «4338» в Одоеве, выставка «Тонкое искусство. Кружево и стекло» пройдёт в Белевской межпоселенческой библиотеке им. В. А. Жуковского, а «Искусство повседневности» жители Новомосковска смогут увидеть в городском доме культуры.

В субботу, 16 декабря, в Богородицком дворце-музее пройдёт Екатерининский рождественский бал.

Выставка Политехнического музея и НИИ «Курчатовский институт» «Наука – это красиво» откроется в узловском ДК Машиностроителей 28 декабря. С 22 декабря можно будет познакомиться с дворянскими и народными традициями празднования года на музейной елке в филиале Государственного исторического музея.

23 декабря ремесленный двор «Добродей» приглашает на программу «Новогодний Добродей. В ажуре». А с 3 по 8 января там пройдут «Новогодние выходные». С 25 декабря по 7 января в Музейном квартале состоится «Фестиваль креативных елок – 2024». С 27 по 29 декабря Дом культуры «Ясная Поляна» покажет музыкальные спектакли.

В Доме Дворянского собрания 4 января пройдет концерт «Рождество в Дворянском», а 7 января – Рождественский бал. А в конце января в Музее-усадьбе «Дворяниново» откроется новая современная экспозиция.