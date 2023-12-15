В Тульской области ученики из отдаленных поселков ушли на дистант

Фото Алексея Пирязева

15 декабря организовано дистанционное обучение для детей из отдаленных населенных пунктов. Об этом Myslo рассказали в региональном министерстве образования.

Такая мера была предпринята в связи с обильными осадками. Речь идет не о конкретных населенных пунктах, а о школьниках, живущих далеко от учебных учреждений и добирающихся на специальном автобусе. Сегодня они остались дома и занимались удаленно.

В Туле за сутки 14 декабря и ночь 15 декабря выпало 19 мм осадков, что составляет 43% месячной нормы. Наиболее интенсивные осадки прошли ночью. Высота сугробов в областной столице достигла 45 сантиметров. Ситуация по осадкам в райцентрах складывается следующим образом.

Напомним, непогоду в Центральную Россию принес активный циклон «Ваня». Аномальные осадки накрыли весь ЦФО.