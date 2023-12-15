Тульские спасатели исполнят новогодние желания детей

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В региональном управлении спасательном ведомстве появилась праздничная ёлка. На ней висят записки, в которых дети с ограниченными возможностями здоровья поделились своими самыми сокровенными желаниями.

30 руководителей тульского МЧС превратятся в добрых волшебников и подарят радость тем, кто в ней больше всего нуждается. Первым шарик с желанием снял с ёлки начальник Управления МЧС Алексей Павлов.

Среди желанных подарков – кукольный домик, умные часы и многое другое. Все желания детей спасатели исполнят до Нового года.