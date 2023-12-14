Туляки: «Из Пролетарского района невозможно уехать в Заречье! Куда подевались 64-е маршрутки?»

Фото читателя.

В редакцию Myslo обратились читатели с просьбой разобраться, что произошло с общественным транспортом, который соединяет Пролетарский район с Зареченским.

— Каждый день ситуация осложняется. Сегодня уже окончательный перебор — ребенка в набитом салоне чуть ли не затоптали! Посмотрите на фото — это только на ул. Степанова столько людей было с утра. За час не прошел ни один 64-й. 24-х автобусов было несколько, 21-й только один проехал, но положение это никак не спасло. Раньше 64-е лайны были. Да, в них трудно было забиться, но сейчас их нет вообще. Что происходит с общественным транспортом? — написали читатели.

Myslo направил обращение в администрацию Тулы.

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