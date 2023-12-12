Тульские баскетболисты выступили в лиге АСБ

Фото с сайта минспорта Тульской области

Наша команда выиграла один матч из трех.

С 8 по 10 декабря в Тюмени состоялся очередной тур лиги Ассоциации студенческого баскетбола. Тульскую область на соревнованиях представили баскетболисты Центра игровых видов спорта под руководством Дмитрия Бабушкина и Владислава Прусакова.

В первом матче тульские спортсмены встречались с «СурГУ» и уступили со счётом 81:68.

Следующая игра была против «УрГУПС» — результат встречи 64:82 в пользу соперников.

Заключительный матч состоялся против «Гвардии» из Тюмени. Тульские баскетболисты одержали победу со счетом 95:80.

Как сообщает минспорт Тульской области, в команде «ЦИВС» отличился Данила Винокуров, набрав 24 очка, а также Павел Могильный — 10 подборов, 3 голевые передачи, 2 блокшота.