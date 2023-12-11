В Узловой мужчина заковал знакомую в наручники и изнасиловал: суд огласил приговор 

Кроме этого, мужчина обокрал собутыльника и утащил из чужого дома перфоратор с алкоголем.

В Узловой ранее судимый 29-летний местный житель признан виновным в кражах и изнасиловании, соединенном с угрозой убийством.

По информации Myslo, в мае 2023 года обвиняемый через лаз в заборе проник на территорию чужого дома. Там он сначала украл из припаркованной машины перфоратор, электропилу и электролобзик. После чего забрался по лестнице на балкон дома и утащил оттуда видеокамеру, два мобильных телефона и 15 бутылок с алкоголем.

Спустя пару дней мужчина распивал спиртное в компании знакомого. Дождавшись, когда собутыльник отвлечется, он украл его телефон и скрылся с места происшествия.

Через несколько дней после этого обвиняемый пригласил в гости знакомую. Выпив немного алкоголя, мужчина заковал женщину в наручники, угрожая убийством, затащил в спальню и там изнасиловал.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 6,5 года лишения свободы.