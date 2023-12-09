Алексей Дюмин поздравил туляков с Днем Героев Отечества

Сегодня в России отмечают памятную дату.

9 декабря празднуют День Героев Отечества. Памятная дата приурочена к учреждению ордена Святого Георгия Победоносца в 1769 году. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил туляков:

– Сегодня мы отмечаем День Героев Отечества.

Этот праздник – дать уважения мужественным, доблестным, самоотверженным людям, которые в разные времена совершали подвиги во имя России.

Тульская область была и остается родиной настоящих патриотов, истинных защитников своей страны. Со времен Куликовской битвы до наших дней туляки всегда с честью служили на благо государства, укрепляли его могущество. И сегодня вместе с военнослужащими из других регионов они храбро выполняют свой долг в зоне специальной военной операции.

Мы гордимся российскими воинами, которые отстаивают интересы Отечества, проявляют отвагу и героизм. Их подвиги служат примером для будущих поколений защитников страны.

Желаю вам здоровья, благополучия, всего самого доброго!