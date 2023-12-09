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С 10 декабря в Туле откроется прокат на лыжной базе «Спартак»
Фото пресс-службы администрации города

С 10 декабря в Туле откроется прокат на лыжной базе «Спартак»

Пока что там не работает раздевалка и прокат. Можно прийти кататься со своими лыжами.

Лыжная база «Спартак», находящаяся на ул. 4-й Дачный проезд, д. 7б, начнет работу 10 декабря. Об этом сообщили в администрации города.

В данный момент завершается подготовка к открытию лыжного проката, где можно взять необходимый инвентарь. 

- Для туляков и гостей города подготовлены четыре трассы 1, 2, 3 и 5 км разной сложности:  есть простые, есть со спусками и подъемами. Ежедневно их проверяют, при необходимости, поправляют. Имеется навигация движения. Любители лыжного спорта со своим инвентарем здесь уже катаются. В воскресенье заработает прокат. В прокате - прогулочные лыжи для классического хода, палки, ботинки. Обувной ряд от 35 до 46 размера. Прокат будет работать ежедневно, без выходных, за исключением 1 января. Со 2 января в обычном режиме, – рассказала руководитель структурного подразделения «Центр тестирования ГТО г. Тулы» Ирина Давыдова.

Прокат будет работать с 09:00 до 17:00 без перерывов и выходных (выдача инвентаря до 16:00). Подробности можно уточнить с 9.00 до 16.00 по телефону: 8 (4872) 77-01-16. 

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