Более 30 тыс. тулякам запрещен выезд за границу

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На сегодняшний день в праве выезда за границу ограничено свыше 30 тыс.

жителей Тульской области, имеющих непогашенные задолженности по различным категориям исполнительных производств. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Судебные приставы рекомендуют тулякам, перед тем как запланировать заграничную поездку, проверить сведения о наличии либо отсутствии возбужденных в отношении них исполнительных производств.

Сделать это можно самостоятельно с помощью электронных сервисов ФССП России.

Зарегистрированным на портале Госуслуг постановление о возбуждении исполнительного производства поступает в личный кабинет.

Кроме того, на портале государственных услуг РФ работает сервис «Ход снятия ограничения выезда из России», который в режиме реального времени сообщит о наличии ограничения на выезд и обо всех этапах его снятия. Получить сведения поможет робот «Макс»: в поисковой строке необходимо набрать «Ограничение на выезд», затем поочередно выбрать «От пристава» и «Узнать об ограничении на выезд».

Размер задолженности по судебным решениям, при которой может

быть установлено ограничение выезда, составляет 30 тыс. рублей. Исключения — некоторые категории исполнительных производств, например, о взыскании алиментов или о возмещении морального вреда, причиненного преступлением. В таких случаях минимальный порог для вынесения ограничения составляет сумму 10 тыс. рублей.