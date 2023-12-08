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Силовики закрыли несколько кафе и магазинов в центре Тулы: там незаконно работали мигранты
Фото телеграм-канала «Тула. ЭкстремиZм»

Силовики закрыли несколько кафе и магазинов в центре Тулы: там незаконно работали мигранты

Правоохранители также обнаружили нарушения санитарных норм и пожарной безопасности.

Тульские силовики провели очередной рейд в Центральном районе. Об этом пишет телеграм-канал «Тула. ЭкстремиZм».

Сотрудники правоохранительных органов проверили на возможные нарушения в сфере миграционного законодательства, предпринимательской деятельности, санитарно-эпидемиологических и противопожарных норм 3 кафе, 2 продуктовых магазина и парикмахерскую. Заведения находятся на ул. Пирогова, ул. Г. Успенского. В совокупности на этих объектах трудились 50 уроженцев из Средней Азии. Всех нелегальных мигрантов доставили в отделы полиции для дальнейшего разбирательства. Сколько именно — не указано.

ТулаЭ1.jpgИсточник: телеграм-канал «Тула. ЭкстремиZм»

— По итогам проведенного рейда деятельность всех вышеуказанных объектов приостановлена из-за многочисленных нарушений в области санитарно-эпидемиологических норм, требований противопожарной безопасности, незаконной продаже алкоголя и осуществления предпринимательской деятельности без разрешения, — сообщает телеграм-канал.

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