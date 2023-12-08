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АКМ уверенно победил «Югру» на домашнем льду
Фото пресс-службы АКМ

АКМ уверенно победил «Югру» на домашнем льду

Счет в матче — 5:1

Накануне в Ледовом дворце Тулы АКМ принимал «Югру». С самого начала матча туляки взяли хороший темп, и уже на первой минуте счет открыл Вениамин Баранов мощным броском от синей линии. Команды также сыграли по разу в большинстве и на перерыв ушли при минимальном счете на табло в пользу хозяев.

Вторая двадцатиминутка подарила болельщикам гораздо больше заброшенных шайб. В одной из атак подопечные Сергея Решетникова долго кружили в зоне соперника, Денис Почивалов нашел Глеба Петрова на убойной позиции, и нападающий АКМ точным броском удвоил преимущество своей команды. Прошло немного времени, и «Югра» сократила отставание в счете, отличился Семен Переляев. Ближе к концу второго периода АКМ получил шанс поиграть в большинстве, которое реализовал Сергей Теряев.

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Третий период запомнился не только множеством борьбы, но и голами. Так, на 51-й минуте после выигранного вбрасывания Александром Комаристым Максим Рассейкин отправил шайбу в ворота. В концовке игры «Югра» получила численное преимущество, тренерский штаб поменял вратаря на 6-го полевого. Надолго закрепиться в зоне туляков не получилось, и Илья Шипов броском из своей зоны поразил уже пустые ворота «Югры».

Счет в матче — 5:1 в пользу АКМ.
 
Главный тренер АКМ Сергей Решетников прокомментировал итоги игры:

— С победой всех. Была хорошая, красочная игра. Думаю, все получили удовольствие. Любимые наши болельщики, не надо, пожалуйста, лить грязь на команду и тренерский штаб. Они для вас играют. Бывают провальные матчи, когда что-то не получается. Мы делаем всё для того, чтобы исправить ситуацию. Такие матчи, как с «Югрой», показывают это.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил команду, тренерский штаб и болельщиков:

— Вся команда действовала сплоченно и полностью выкладывалась как в защите, так и в атаках. Такая принципиальная и упорная борьба стала залогом уверенной победы!

Следующую игру тульский АКМ проведет на выезде — 13 декабря сыграет с командой «Челны» из Набережных Челнов.

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