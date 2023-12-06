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В Туле пройдет масштабная ярмарка вакансий на предприятия ОПК
Фото предоставлено Центром занятости Тульской области.

В Туле пройдет масштабная ярмарка вакансий на предприятия ОПК

Соискателям предложат более 500 рабочих мест.

8 декабря кадровый центр «Работа России» приглашает туляков принять участие в ярмарке трудоустройства в формате открытого отбора на вакансии предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Работодатели готовы предложить потенциальным сотрудникам расширенный социальный пакет, активную корпоративную жизнь, бесплатное посещение физкультурно-оздоровительного комплекса, бесплатную доставку корпоративным транспортом к месту работы и обратно. 

Тулякам предложат более 500 вакантных рабочих мест. Большинство вакансий подойдут для студентов старших курсов технических направлений обучения.

Среди вакансий самые востребованные специалисты Тульской области:

  • оператор станков с программным управлением 4 разряда,
  • слесарь механосборочных работ,
  • регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 4 разряда,
  • ведущий инженер-измеритель,
  • ведущий экономист,
  • токарь -расточник,
  • водитель автомобиля,
  • экспедитор по перевозке грузов и др. 

Средняя заработная плата по некоторым вакансиям: 

  • оператор станков с программным управлением 4 разряда — 93 тысячи рублей; 
  • монтажник радиоэлектронной аппаратуры — 81 тысяча рублей; 
  • токарь-расточник 5 разряда — 116 тысяч рублей. 

Во время открытого отбора будет работать отдельная площадка, на которой действующие сотрудники предприятий смогут ответить на вопросы соискателей об условиях работы.

На ярмарке специалисты кадрового центра смогут проконсультировать всех желающих по вопросам подготовки к собеседованию, созданию резюме, бесплатному обучению и расскажут о возможностях открытия собственного дела.

Ярмарка трудоустройства состоится 8 декабря с 14.00 до 16.00 по адресу: ул. Демонстрации, 34. 

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