Главный судебный пристав Тульской области проведет личный прием граждан

8 декабря руководитель УФССП России по Тульской области Эдуард

Кононов проведет личный прием граждан по исполнительным производствам, затрагивающим права и интересы несовершеннолетних детей.

Мероприятие пройдет в рамках международной акции «16 дней против

насилия», целью которой является пропаганда семейных ценностей, помощь

женщинам и семьям с детьми, оказавшимся в кризисной ситуации.

Прием граждан состоится с 14.00 до 16.00 на базе МФЦ «Мой семейный центр» — Тула, ул. Гоголевская, 71. Предварительная запись по тел. 8 (4872) 35-56-45.

В пресс-службе УФССП по Тульской области напомнили, что главный судебный пристав каждый понедельник проводит личный прием

по исполнительным производствам о взыскании алиментов.

Ближайший прием состоится 11 декабря с 14.00 до 18.00 по адресу: г. Тула, ул. 9 Мая, 1. На прием можно записаться, позвонив по телефону 8 (4872) 35-56-45.