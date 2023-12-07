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Погода в Туле 7 декабря: скользко, преимущественно без осадков
Фото из архива Myslo

Погода в Туле 7 декабря: скользко, преимущественно без осадков

Атмосферное давление в пределах нормы.

В четверг в регионе будет облачно. Существенных осадков не ожидается  (до 0,3 мм), на дорогах местами гололедица.

Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью – от -15 до -10 градусов, днём – от -12 до -7. Атмосферное давление – 755-760 мм рт. ст.

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