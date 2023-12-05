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Стенд Тульской области стал одним из лучших на выставке «Россия»
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Стенд Тульской области стал одним из лучших на выставке «Россия»

Первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко вручил руководителям регионов страны памятные статуэтки.

Награды удостоились Тульская область, Санкт-Петербург, Красноярский край, Камчатский край, Республика Алтай, Ставропольский край, Севастополь, Белгородская область, Донецкая Народная Республика, Хабаровский край.

Сергей Кириенко отметил, что главы регионов и их команды провели большую и кропотливую работу по подготовке экспозиций — всего за несколько месяцев удалось создать выставку большего масштаба, чем мировые экспоцентры.

– Мы видим на лицах детей улыбки, у них горят глаза, они гордятся за свою страну вместе со взрослыми, и мечтают о будущем в России, – заметил Сергей Кириенко. – Важно, что наша выставка — живая. Она постоянно обновляется и меняется. Расслабляться нам нельзя, впереди еще четыре месяца работы – мы должны продолжать удивлять наших гостей.

По поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина памятную статуэтку получил его первый заместитель – председатель правительства региона Вячеслав Федорищев.

– Руководство выставки «Россия» отметило тульский стенд как один из самых посещаемых и интерактивных, – сказал он. Это большая заслуга нашего губернатора, а для нас – это стимул двигаться вперед, чтобы жители России увидели еще больше прекрасных мест Тульской области.

За месяц выставку посетили 2125000 человек. 97% опрошенных гостей заявили, что после ее посещения испытали чувство гордости за свою страну и посоветуют своим друзьям посетить Выставку. А 81% уверены, что вернутся на ВДНХ еще несколько раз.

справка myslo

Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени работы Выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа.

Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставка будет проходить на территории ВДНХ в Москве до 12 апреля.

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