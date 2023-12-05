Стенд Тульской области стал одним из лучших на выставке «Россия»

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Награды удостоились Тульская область, Санкт-Петербург, Красноярский край, Камчатский край, Республика Алтай, Ставропольский край, Севастополь, Белгородская область, Донецкая Народная Республика, Хабаровский край.

Сергей Кириенко отметил, что главы регионов и их команды провели большую и кропотливую работу по подготовке экспозиций — всего за несколько месяцев удалось создать выставку большего масштаба, чем мировые экспоцентры.

– Мы видим на лицах детей улыбки, у них горят глаза, они гордятся за свою страну вместе со взрослыми, и мечтают о будущем в России, – заметил Сергей Кириенко. – Важно, что наша выставка — живая. Она постоянно обновляется и меняется. Расслабляться нам нельзя, впереди еще четыре месяца работы – мы должны продолжать удивлять наших гостей.

По поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина памятную статуэтку получил его первый заместитель – председатель правительства региона Вячеслав Федорищев.

– Руководство выставки «Россия» отметило тульский стенд как один из самых посещаемых и интерактивных, – сказал он. Это большая заслуга нашего губернатора, а для нас – это стимул двигаться вперед, чтобы жители России увидели еще больше прекрасных мест Тульской области.

За месяц выставку посетили 2125000 человек. 97% опрошенных гостей заявили, что после ее посещения испытали чувство гордости за свою страну и посоветуют своим друзьям посетить Выставку. А 81% уверены, что вернутся на ВДНХ еще несколько раз.

справка myslo

Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени работы Выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа.

Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставка будет проходить на территории ВДНХ в Москве до 12 апреля.