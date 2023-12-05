В Туле открылся турнир по хоккею в валенках

Фото минспорта Тульской области.

В соревнованиях примут участие более 260 команд в младшей и старшей возрастных группах.

5 декабря на поле стадиона Академии ПФК «Арсенал» состоялось открытие турнира по хоккею в валенках. Гостей и участников мероприятия приветствовал министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев.

— Массовый спорт заряжает энергией, придаёт бодрости и укрепляет здоровье. Мероприятия, связанные с хоккеем, это всегда праздник для нашего региона. И сегодняшний день не исключение. Я поздравляю вас и желаю прекрасно провести время, получить новый опыт и оказаться на пьедестале почета. Вас много — победа одна, удачи! — сказал Дмитрий Яковлев.

Игры организованы параллельно сразу в нескольких муниципалитетах: в Туле, Новомосковске, Донском, Узловой Кимовске, Суворове, Ефремове, Волово, Щекино, п. Арсеньево и Шварц.

В турнире примут участие более 260 команд в младшей и старшей возрастных группах. Игры пройдут в формате 5×5.

Как сообщает министерство спорта Тульской области, финалы турнира состоятся 7 и 8 декабря.

Соревнования проходят в рамках реализации федерального проекта «Спорт-норма жизни» нацроекта «Демография».