На молодежном форуме в Туле выступит группа The Hatters

На следующей неделе в Туле состоится форум «Молодежь — будущее России». Все желающие смогут узнать больше про форумную кампанию, познакомиться с вожатскими и комиссарскими отрядами, пообщаться с успешными предпринимателями, узнать всё о грантовых конкурсах, научиться писать шутки для КВН и многое другое.

Всё будет проходить на одной площадке — в многофункциональном спортивном центре «Тула-Арена». Гостей ждут 13 тематических площадок, интерактивные игры, мастер-классы и концерт группы The Hatters.