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На молодежном форуме в Туле выступит группа The Hatters

На молодежном форуме в Туле выступит группа The Hatters

Итоговое событие молодежной политики региона состоится в МСЦ «Тула-Арена» 14 декабря.

На следующей неделе в Туле состоится форум «Молодежь — будущее России». Все желающие смогут узнать больше про форумную кампанию, познакомиться с вожатскими и комиссарскими отрядами, пообщаться с успешными предпринимателями, узнать всё о грантовых конкурсах, научиться писать шутки для КВН и многое другое.

Всё будет проходить на одной площадке — в многофункциональном спортивном центре «Тула-Арена». Гостей ждут 13 тематических площадок, интерактивные игры, мастер-классы и концерт группы The Hatters.

Зарегистрироваться для участия можно по этой ссылке, а все подробности находятся тут.

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Фотограф:
сегодня, в 20:12 +1
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