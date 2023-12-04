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В Центральном парке начала работу Почта Деда Мороза
Фото пресс-службы "Тульских парков"

В Центральном парке начала работу Почта Деда Мороза

Юные туляки могут отправить письма главному новогоднему волшебнику.

3 декабря в Центральном парке Тулы начала работу Почта Деда Мороза. Расписной ящик расположился на территории большого детского городка. Об этом сообщает пресс-служба «Тульских парков».

На праздник пришли сказочные герои и артисты, которые исполнили любимые песни детворы.

Опустить письмо в почтовый ящик можно в любое удобное время ежедневно. 

Напомним, что также отправить письмо Деду Морозу можно на тульском главпочтамте.

 

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