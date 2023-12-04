В Суворовском районе подвели итоги выборов

В течение 3 дней, с 1 по 3 декабря, проходили выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района 3-го созыва по Березовскому трехмандатному избирательному округу № 3.

Явка избирателей по итогам голосования составила 37,63%. На избирательных участках присутствовали наблюдатели, назначенные кандидатами и Общественной палатой Тульской области.

В выборах приняли участие 4 кандидата. В результате голосования три депутатских мандата получили следующие кандидаты: Денис Буренко («ЕДИНАЯ РОССИЯ»), Александр Крутиков («ЕДИНАЯ РОССИЯ») и Роман Филатов (кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения).