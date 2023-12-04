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Названы вакансии для туляков с зарплатой до 100 000 рублей в сфере безопасности

Названы вакансии для туляков с зарплатой до 100 000 рублей в сфере безопасности

Рейтинг подготовил портал HeadHunter.

Аналитики hh.ru определили, какие вакансии в сфере безопасности за последний месяц в Тульской области стали самыми высокооплачиваемыми. 

Рейтинг выглядит так:

  1. Главный специалист по информационной безопасности — от 100 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/86501199
  2. Специалист службы безопасности/Специалист по предотвращению потерь — от 40 000 до 100 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/90180507
  3. Оператор видеонаблюдения — от 100 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/89557438
  4. Администратор информационной безопасности — до 100 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/89475201
  5. Руководитель отдела службы безопасности — до 86 800 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/90046978
  6. Специалист отдела информационной безопасности — от 80 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/89347468
  7. Инспектор службы безопасности — от 70 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/83403451
  8. Начальник режимно-секретного подразделения от 70 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/89898787
  9. Начальник охраны — от 70 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/90212987
  10. Специалист по исполнительному производству — от 60 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/89840504
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