Названы вакансии для туляков с зарплатой до 100 000 рублей в сфере безопасности

Аналитики hh.ru определили, какие вакансии в сфере безопасности за последний месяц в Тульской области стали самыми высокооплачиваемыми.
Рейтинг выглядит так:
- Главный специалист по информационной безопасности — от 100 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/86501199
- Специалист службы безопасности/Специалист по предотвращению потерь — от 40 000 до 100 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/90180507
- Оператор видеонаблюдения — от 100 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/89557438
- Администратор информационной безопасности — до 100 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/89475201
- Руководитель отдела службы безопасности — до 86 800 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/90046978
- Специалист отдела информационной безопасности — от 80 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/89347468
- Инспектор службы безопасности — от 70 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/83403451
- Начальник режимно-секретного подразделения от 70 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/89898787
- Начальник охраны — от 70 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/90212987
- Специалист по исполнительному производству — от 60 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/89840504