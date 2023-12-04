Где в Туле отключат электричество 5 декабря

С 9.00 до 17.00 будут обесточены следующие дома:
- ул. Дементьева, 8, 10, 12, 14, 16,
- ул. Кутузова, 36,
- Загородный пр-д, 1, 3, 15,
- ул. Кауля, 4, 6, 6-а, 8,
- ул. Новомосковская, 21, 23, 25-а,
- ул. Марата, 49,
- ул. Ложевая, 126,
- ул. Фестивальная, 57-а,
- 1-й Фестивальный пр-д, 1-27 (нечётн.), 31-а, 33-а, 37-а, 39-а, 41-а,
- 2-й Фестивальный пр-д, 2-24 (чётн.),
- Демидовская плотина, 20, 31,
- ул. Пробная, 1-35 (нечётн.), 2-44 (чётн.),
- ул. Осташева, 53-75 (нечётн.), 48-66 (чётн.), 53-а, 55-а,
- ул. Чапаева, 1-13 (нечётн.), 6, 12, 16, 18, 20, 22,
- пр-д Тульский, 1, 2, 3,
- ул. Плеханова, 22, 24, 30, 32,
- ул. Оборонная 53, 57,
- ул. Л. Толстого 16-20 (чётн.), 25-29 (нечётн.),
- ул. Староникитская, 82-а,
- ул. Серебровская, 20, 24, 22, 87, 71, 22, 83,
- ул. Седова, 47,
- ул. Московская, 12,
- ул. Чехова, 33,
- ул. М. Смирнова, 26-40 (чётн.), 35-53 (нечётн.), 36-а, 36-б, 36-г,
- ул. Л. Толстого, 33-43 (нечётн.), 36, 43-а,
- ул. Тимирязева, 20, 22,
- Мясново: ул. Воздухофлотная, 59-83 (нечётн.), 59-а, 61-а, 71-а,
- 11-й пр-д, 43-59 (нечётн.), 42-62 (чётн.),
- Одоевское шоссе, 70-96 (чётн.), 53,
- 12-й пр-д, 41-57 (нечётн.), 44-54 (чётн.),
- 13-й пр-д, 43-51 (нечётн.), 42-50 (чётн.),
- ул. Тихмянова, 41-47 (нечётн.), 47-а,
- ул. Санаторная, 56.