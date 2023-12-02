После жалоб жителей на ул. Кирова установили антипарковочные столбики

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Таким образом городские власти рассчитывают покончить с автохамами, оставляющими на газоне легковушки, грузовики и даже спецтехнику.

Две недели назад мы рассказали о долгой и упорной борьбе туляка Артема Замотина с водителями, паркующими технику на газоне в районе дома № 23 по ул. Ложевой.

Молодой человек не раз обращался в администрацию и даже написал о проблеме лично сити-менеджеру Ильи Беспалову. Илья Ильич ответил, что вопрос ограничения парковки взят в работу, а уничтоженный колёсами машин газон планируется восстановить в 2024 году.

Судя по всему, первая часть обещания выполнена – читатель поделился с Myslo кадрами, снятыми пару дней назад. На них видно, как рабочие устанавливают на проблемном участке антипарковочные столбики.