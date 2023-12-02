Пятилетняя тулячка Арина Дементьева покажет цирковой номер на канале «Россия»

В каждом выпуске программы участники представляют разнообразные виды искусства. Пятилетняя дочь тульского спасателя Арина Дементьева занимается цирковым искусством.

Она покажет заслуженным артистам России, известным певцам и музыкантам свой творческий номер. Выпуск с участием Арины Дементьевой покажут на канале «Россия» в воскресенье, 3 декабря, в 18.00.

За нашу землячку можно будет проголосовать при помощи бесплатных смс-сообщений, отправив на номер 9392 уникальный код, который будет показан во время эфира.