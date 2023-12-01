  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Туляк: «Почему между Скуратово и Косой Горой нет прямого автобуса? За что нам платить 60 рублей?!» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Туляк записал эмоциональное видео о том, как шел пешком из Скуратово на Косую Гору

Туляк записал эмоциональное видео о том, как шел пешком из Скуратово на Косую Гору

Скуратовец Дмитрий задается вопросом: «Почему между Скуратово и Косой Горой нет прямого автобуса? За что нам платить 60 рублей?!»

Туляк написал в блоге «Народный журналист» о наболевшем — как ему приходится добираться до работы из Скуратово на Косую Гору. Его возмущает, что прямого автобуса между указанными поселками нет. 

— Почему между Скуратово и Косой Горой нет прямого автобуса? Почему люди должны платить 60 рублей (30 руб. до пересадки и 30 руб. с пересадки)? Можно, конечно, и за 30 рублей доехать, но тогда в Скуратово ждать не пойми сколько 26-й или 35-й, а потом идти пешком с косогорского моста. До выпадения снега было нормально ходить, а потом начался ад, — написал автор.

Вот схема, как он шел:

2023-12-01-10-38-10-633790.jpg

А вот так ехал бы автобус:

2023-12-01-10-36-01-932873.jpg

— Согласитесь, за такое маленькое расстояние платить 30 рублей — это грабёж! На участках Скуратово — Басово — Скуратово и Косая Гора — Басово — Косая Гора тариф 30 рублей считается завышенным, его хотя бы на этих участках надо понизить до 20 рублей и держать эту разницу 10 рублей при каждом повышении. Или наконец-то сделать бесплатную (или с небольшой доплатой) пересадку в городе при этом в независимости от вида транспорта, — считает туляк.

А это эмоциональное видео, как он добирался. Видеозапись длится 18 минут, но мы ее ускорили до пяти:

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 17:01 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
общественный транспорт

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Самая сильная женщина Тулы снялась в комедийном сериале
Самая сильная женщина Тулы снялась в комедийном сериале
Зима в городе: какая техника выходит на улицы Тулы в непогоду и кто должен убирать снег на придомовых территориях
Зима в городе: какая техника выходит на улицы Тулы в непогоду и кто должен убирать снег на придомовых территориях
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.