Туляк записал эмоциональное видео о том, как шел пешком из Скуратово на Косую Гору

Скуратовец Дмитрий задается вопросом: «Почему между Скуратово и Косой Горой нет прямого автобуса? За что нам платить 60 рублей?!»

Туляк написал в блоге «Народный журналист» о наболевшем — как ему приходится добираться до работы из Скуратово на Косую Гору. Его возмущает, что прямого автобуса между указанными поселками нет.

— Почему между Скуратово и Косой Горой нет прямого автобуса? Почему люди должны платить 60 рублей (30 руб. до пересадки и 30 руб. с пересадки)? Можно, конечно, и за 30 рублей доехать, но тогда в Скуратово ждать не пойми сколько 26-й или 35-й, а потом идти пешком с косогорского моста. До выпадения снега было нормально ходить, а потом начался ад, — написал автор.

Вот схема, как он шел:

А вот так ехал бы автобус:

— Согласитесь, за такое маленькое расстояние платить 30 рублей — это грабёж! На участках Скуратово — Басово — Скуратово и Косая Гора — Басово — Косая Гора тариф 30 рублей считается завышенным, его хотя бы на этих участках надо понизить до 20 рублей и держать эту разницу 10 рублей при каждом повышении. Или наконец-то сделать бесплатную (или с небольшой доплатой) пересадку в городе при этом в независимости от вида транспорта, — считает туляк.

А это эмоциональное видео, как он добирался. Видеозапись длится 18 минут, но мы ее ускорили до пяти: