Зима в городе: какая техника выходит на улицы Тулы в непогоду и кто должен убирать снег на придомовых территориях

Ноябрь в Туле стал самым снежным за последние 50 лет — в областной столице выпало 264% от месячной нормы осадков. Первый день зимы не отстает от последнего месяца осени: метель и снегопад не утихают с самого утра.

Сейчас основная задача коммунальных служб, которые зимой работают в круглосуточном режиме, — обеспечение безопасности передвижения автотранспорта и пешеходов. Коммунальщики следят за прогнозами погоды: после поступления сообщений от Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды составляются графики работ, и коммунальная техника выходит на улицы города с началом снегопада.

— В зимний период мы работаем круглосуточно. На улицы города выходит вся имеющаяся спецтехника для того, чтобы в минимальный срок расчистить от снега дороги и тротуары. Помимо комбинированных дорожных машин, выпускаются дополнительно автогрейдеры для расширения проезжей части. В поселениях Большой Тулы также работают тракторы, автогрейдеры, — сообщила начальник отдела механизированной уборки подрядной организации «Спецавтохозяйство» Татьяна Миляева.

В первую очередь комбинированные дорожные машины обрабатывают улицы противогололедными материалами, а спустя 3-4 часа на дороги выезжают колонны спецтехники для очистки проезжей части от снежной массы. Указанное время необходимо, чтобы реагент начал действовать со снегом и наледью для образования подвижной массы, которую затем можно оперативно убрать. Реагенты не дают снегу уплотняться под колесами машин.

Далее снова проводится посыпка дорог противогололедным материалом для предотвращения образования наледи. В сильный снегопад такие уборочные циклы могут проводиться несколько раз в сутки. Уборка и обработка противогололедным материалом ведется, начиная от магистральных улиц к второстепенным и далее в сельских поселениях. Ближе к утру прочищаются и обрабатываются маршруты школьных автобусов.

В период снегопада в первую очередь посыпают наиболее опасные места улично-дорожной сети: развороты и крутые повороты, перекрестки, пешеходные переходы, мосты, путепроводы, спуски, подъемы, остановки общественного транспорта, площадь железнодорожного вокзала и другие участки дорог, где чаще возникает необходимость торможения или создается опасность заноса транспортных средств, а также причинения вреда здоровью или смерти. По окончании выборочной посыпки там, где есть необходимость, посыпка доводится до сплошной.

Во время снегопада и гололеда средства малой механизации уборку и посыпку реагентом пешеходных коммуникаций осуществляют одновременно. Вывоз снега проводят после окончания уборки. В этой работе задействуют снегопогрузчики и самосвалы.

— Уборку города осуществляют подрядная организация «Спецавтохозяйство» и МКУ «Сервисный центр г. Тулы». В режиме повышенной готовности в «Спецавтохозяйстве» находится 150 единиц техники и 180 рабочих, которые вручную убирают пешеходные коммуникации, остановочные площадки. В МКУ «Сервисный центр г. Тулы» у нас до 60 единиц и 220 рабочих, которые также ведут ежедневную уборку территорий города. Кроме того, по поручению главы администрации Тулы территориальным округам выделены дополнительные средства на наем дополнительной техники для расчистки дорог во время обильных снегопадов, — рассказал первый заместитель главы администрации Дмитрий Ярцев.

Что касается уборки снега с тротуаров и проездов на придомовых территориях, то это зона ответственности управляющих компаний. Контроль за деятельностью УК осуществляет Государственная жилищная инспекция Тульской области. Также проверку качества уборки дворов МКД выполняет управление по административно-техническому надзору администрации города Тулы.

— Обязательные требования к уборке придомовых территорий содержатся в Правилах благоустройства МО г. Тула. Уборка должна производиться ежедневно до 8 утра с последующем поддержанием чистоты. Запрещается наличие наледи на дорогах, образование накатов. В первую очередь должны обрабатываться входные группы, тротуары, опасные спуски — подъемы, запрещается наличие уплотненного снега на пешеходных коммуникациях. Специалистами управления по административно техническому надзору ведется ежедневный мониторинг состояния дворов, в случае выявления нарушения УК выносим предписание. Устанавливается срок — 1-3 дня для его исполнения, — отметила начальник управления по административно-техническому надзору Кристина Галкина.

Сообщить о плохо убранном дворе туляки могут, обратившись: