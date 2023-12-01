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Российским ученикам запретят использовать в школах телефоны
Фото: ug.ru

Российским ученикам запретят использовать в школах телефоны

Даже в образовательных целях.

В Госдуму внесли поправку о запрете использования телефонов в школах даже в образовательных целях, пишет РИА Новости. 

— Не использовать средства подвижной радиотелефонной связи во время проведения учебных занятий при освоении общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, за исключением случаев возникновения угрозы жизни и здоровью обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, — следует из текста поправки.

Напомним, в ноябре Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий школьникам использовать телефоны и другие гаджеты для связи на уроках. Согласно тексту документа в случае его принятия школьники смогут использовать на уроках средства связи только с разрешения учителя, а также в экстренных ситуациях и при возникновении опасности для жизни. По мнению авторов законопроекта, подобные изменения, помимо прочего, усилят главенствующую роль школьных преподавателей.

сегодня, в 09:15 +2
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