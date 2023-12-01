Нападающий тульского «Арсенала» стал самым подорожавшим игроком Первой лиги 

Портал Transfermarkt представил очередной рейтинг футболистов Первой лиги, которые основательно прибавили в трансферной стоимости по промежуточным итогам чемпионата.

Первое место в рейтинге занял нападающий тульского «Арсенала» Джонатан Окоронкво — за несколько месяцев его трансферная стоимость увеличилась на 400 тысяч евро.

Отметим, что в десятке самых подорожавших оказался еще один футболист «Арсенала» — голкипер Никита Кокарев. Его ценник взлетел на 250 тысяч евро.

Отметим, что Окоронкво в этом сезоне успел не только забить 12 голов в 19 матчах, но и стать личным барбером одного из фанатов «Арсенала».