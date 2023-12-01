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Нападающий тульского «Арсенала» стал самым подорожавшим игроком Первой лиги 

Нападающий тульского «Арсенала» стал самым подорожавшим игроком Первой лиги 

Стоимость Джонатана Окоронкво увеличилась на 400 000 евро.

Портал Transfermarkt представил очередной рейтинг футболистов Первой лиги, которые основательно прибавили в трансферной стоимости по промежуточным итогам чемпионата.

Первое место в рейтинге занял нападающий тульского «Арсенала» Джонатан Окоронкво — за несколько месяцев его трансферная стоимость увеличилась на 400 тысяч евро. 

Отметим, что в десятке самых подорожавших оказался еще один футболист «Арсенала» — голкипер Никита Кокарев. Его ценник взлетел на 250 тысяч евро.

Отметим, что Окоронкво в этом сезоне успел не только забить 12 голов в 19 матчах, но и стать личным барбером одного из фанатов «Арсенала». 

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