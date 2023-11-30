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Тулякам предлагают вакансии с зарплатой до 400 000 рублей на удалёнке

Тулякам предлагают вакансии с зарплатой до 400 000 рублей на удалёнке

Публикуем топ-10.

Аналитики hh.ru определили, какие вакансии с удаленным форматом работы за последний месяц в Тульской области стали самыми высокооплачиваемыми.

Топ-10 выглядит так:

  1. Руководитель отдела снабжения — от 150 000 до 400 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/89996911
  2. Менеджер по продажам в IT-компанию (В2В) — от 70 000 до 400 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/88270354
  3. Руководитель отдела продаж — от 60 000 до 350 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/88756606
  4. Менеджер по продажам в онлайн-школу — до 300 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/88901499
  5. Программист 1С — от 100 000 до 300 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/86518003
  6. Координатор финансовых потоков — от 150 000 до 250 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/89614601
  7. Координатор финансовых потоков — от 150 000 до 250 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/89614601
  8. Маркетолог в интернет-магазин — от 60 000 до 250 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/89727909
  9. Программист 1 °C — от 200 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/89745984
  10. Веб-программист — от 150 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/89014754
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