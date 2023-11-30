Тулякам предлагают вакансии с зарплатой до 400 000 рублей на удалёнке

Аналитики hh.ru определили, какие вакансии с удаленным форматом работы за последний месяц в Тульской области стали самыми высокооплачиваемыми.
Топ-10 выглядит так:
- Руководитель отдела снабжения — от 150 000 до 400 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/89996911
- Менеджер по продажам в IT-компанию (В2В) — от 70 000 до 400 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/88270354
- Руководитель отдела продаж — от 60 000 до 350 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/88756606
- Менеджер по продажам в онлайн-школу — до 300 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/88901499
- Программист 1С — от 100 000 до 300 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/86518003
- Координатор финансовых потоков — от 150 000 до 250 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/89614601
- Координатор финансовых потоков — от 150 000 до 250 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/89614601
- Маркетолог в интернет-магазин — от 60 000 до 250 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/89727909
- Программист 1 °C — от 200 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/89745984
- Веб-программист — от 150 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/89014754