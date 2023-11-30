Конкурс инициативных проектов сельских старост и лидеров ТОС: новые точки притяжения и ценностные смыслы

Всего в Тульской области в рамках конкурса инициативных проектов сельских старост и лидеров ТОС обустроено 12 современных территорий для активного и полезного времяпрепровождения: детские и спортивные площадки, многофункциональные площадки для игровых видов спорта, зоны для досуга и отдыха.

Конкурс, напомним, организует и проводит Ассоциация «Совет муниципальных образований Тульской области» при участии администраций муниципальных районов (городских округов) региона и при поддержке областного правительства.

Ежегодно в конкурсе появляются новшества исходя из пожеланий самих общественных активистов. Так, в нынешнем году был расширен перечень типовых проектов, предлагаемых для благоустройства: появилась возможность обустройства многофункциональных площадок для игровых видов спорта. Еще одним нововведением стал этап проведения мероприятий по популяризации своих инициатив среди жителей.

В 2023 году на электронной платформе moydvor71.ru было подано 172 заявки. Из них 79 заявок от руководителей ТОС и 94 — от старост сельских населенных пунктов. Наибольшее количество заявок поступило от общественных активистов Щекинского, Киреевского, Кимовского районов и муниципального образования город Алексин.

В голосовании жителей в поддержку проектов приняли участие свыше 71 тысячи человек.

По итогам конкурса определено 12 проектов-победителей. В их числе 6 спортивных площадок, 2 детские площадки, 2 зоны для досуга и отдыха и 2 многофункциональные площадки для игровых видов спорта.

В августе были начаты работы по обустройству объектов. Первыми реализованными проектами стали зоны для досуга и отдыха в селе Гремячее в Новомосковске и в деревне Скорнево в Туле.

Ирина Тимохина, председатель ТОС «Гремячее»:

— Зоной для досуга и отдыха мы очень довольны. Крытая сцена и лавочки позволят организовать культурно-массовые мероприятия, встречи и сходы жителей на свежем воздухе в любую погоду. В нашем селе проживает много молодежи, и мы планируем проводить творческие и танцевальные вечера, концерты, конкурсы, показывать номера художественной самодеятельности, вместе отмечать праздники.

Первое мероприятие состоялось в селе Гремячем почти сразу после того, как объект был принят комиссией: дружные жители собрались на праздник в честь открытия зоны для досуга и отдыха. Для участников и гостей события выступили творческие коллективы, атмосферу помогли создать ростовые куклы и аниматоры, активным жителям села, участвующим в реализации проекта, были вручены заслуженные благодарности.

Не менее широко зону для досуга и отдыха открыли в деревне Скорнево.

Александр Сизов, инициативный житель деревни Скорнево:

— Жителям очень понравился и результат обустройства, и сам конкурс. Конкурс помогает сплачивать людей и вместе решать вопросы развития территорий.

Праздник в деревне Самохваловке Щекинского района по случаю открытия спортивной площадки продолжался несколько часов. Здесь были и аниматоры, и детский танцевальный флэшмоб с запуском конфетти, и концерт, и даже фейерверк. И конечно, чаепитие с вкусными угощениями, приготовленными старостой деревни Евгенией Перекатовой с командой единомышленников. Благодаря активности старосты и поддержке жителей сегодня на территории спортплощадки есть еще и ограждение, видеонаблюдение, изготовленные своими руками столы со скамейками, подвесные садовые качели, высажены цветы и декоративные кустарники. В планах — сделать футбольное поле и установить рядом со спортивной зоной детскую площадку.

Евгения Перекатова, староста деревни:

— Мы продолжим и благоустройство, и участие в конкурсах. Мы очень старались и будем дальше стараться, чтобы создать комплексно обустроенную зону для самых различных активностей людей самых разных возрастов.

В селе Кузнецово Киреевского района жители вместе с председателем ТОС Тамарой Алимовой совместно с администрацией сельского поселения оборудовали рядом со спортивной площадкой зону для пляжного волейбола.

— Таким образом, выигранная в конкурсе спортплощадка стала, по сути, отправной точкой для дальнейшего комплексного развития территории и создания места притяжения людей, заинтересованных в активном времяпрепровождении на свежем воздухе с пользой для здоровья и настроения, — отметила главный советник исполнительного директора Ассоциации «СМО Тульской области» Елена Чуканова.

Почетными гостями открытия спортивных площадок в деревне Красный Холм и в селе Истленьево Воловского района стал глава администрации района Сергей Пиший. Сергей Юрьевич поблагодарил инициаторов проектов-победителей — старост Александру Дьячкову и Любу Сокуренко и жителей населенных пунктов за неравнодушие и поддержку:

— Благодаря вашим усилиям сельские территории становятся более благоустроенными и привлекательными для жизни.

В следующем году старосты и лидеры ТОС продолжат развитие проектов-победителей нынешнего года в части дальнейшего благоустройства и проведения на новых площадках мероприятий различной направленности. И это уже не просто один из пунктов условий конкурса — с каждым годом участие в заявочной кампании, голосовании, непосредственной реализации проектов, совместных праздничных мероприятиях все больше становится доброй традицией для жителей, помогает сплочению и добрососедству, учит бережному отношению к уголкам своей малой Родины и окружающим людям. И в этом смысле конкурс инициативных проектов сельских старост и лидеров ТОС заключает в себе гораздо большую смысловую ценность, чем просто обустроенные объекты. И следующего конкурса жители региона будут ждать с нетерпением и новыми надеждами.