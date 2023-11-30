Самая милая фотоподборка года: туляки показали своих домашних любимцев

В честь Всемирного дня домашних животных читатели Myslo прислали в редакцию фотографии своих питомцев.

Публикуем кадры, присланные вами в нашу группу «ВКонтакте» и Telegram-канал. Если вдруг вы не обнаружили здесь своего пушистого красавчика – не расстраивайтесь, ведь для вас он всё равно останется самым-самым!

У Ирины Ануфриевой живут вот такие брат с сестрой – родственники, совершенно разные по виду и характеру.

А у Люси Королевой обитает очаровательная трёхцветная Барбариска.

У Инны Шаровой живёт аристократичный Максей.

«Шура – старший ребенок в семье», – пишет Наталья Ильина.

У Александра Мандрико живут потрясающие Габриэль и Вива:

Зеленоглазый Марсель – питомец Ирины Пономаренко.

А у нашего читателя Павла обитает вот такая «банда»: Гремка, Ричард, Феликс, и Персик.

Двоих питомцев мужчина нашёл на улице: «Лежали в грязной коробке, вокруг них летали мухи. Забрал домой на передержку. Выходили с пипетки, лечили конъюнктивит, возили к ветеринару, искали, кому отдать. В процессе одного отдали, а Персик был такой крутой кот, что уже привыкли к нему и не смогли его отдать».

Знакомьтесь! Это Жорик, он живёт у тулячки Анжелики Никитиной.

Владимир Матвиенко поделился фотографией модной и ушастой Алисы Владимировны.

А это – Светлана Вознюк и её шотландский вислоухий красавец Марсель!

У Анастасии Емельяновой обитает вот такой белоснежный Ахиллес.

А любознательный Тим, похоже, ждёт, пока его хозяйка Марина Крапчатова приготовит обед.

У Кристины Кошечкиной живут кот Лаки и его подружка Гаечка.

Верный друг Натальи Евдокимовой по кличке Кайли, похоже, очень рад выпавшему снегу!

А вот Бакс, живущий у Фаины Фроловой, чем-то серьёзно озадачен:

А ещё у неё живёт жизнерадостный и улыбчивый Оскар – помесь корги со шпицем.

Антонина Обухова называет своего любимца Коржика чистюлей. А мы считаем, что за такую обворожительную улыбку можно простить немного... Хмм... Запачканную репутацию.

Йорк Романа Горелова по кличке Рокки, кажется, крайне неравнодушен к головным уборам.

«Это наша Марта. Не могу даже сказать, что это домашнее животное или питомец. Марта – полноценный член нашей семьи. Появилась у нас она 5 лет назад и с тех пор радует нас своим «тыгыдыком», – пишет наша читательница Ирина.

«Знакомьтесь, Боня. Девочка в самом соку! На последнем фото любимая поза для отдыха и размышлений о бытие кошачьем. И она не толстая!!!» – так представляет свою любимицу Сергей Сергеевич.

Ирис, он же Зюзя, он же мсье Няняськин, он же Чуни-муни – очень добрый и ласковый уличный найденыш с замашками аристократа живёт у Анны Губаревой.

«Наши любимки! Гарфилд уже готов к Новому Году, в роли сказочного оленя он милый и ванильный. Несси – красотка с характером, истинная дама! Разгон от милашки до разрушителя – 1 секунда. Две противоположности, такие разные и такие любимые, нам не скучно!» – пишет Надежда Сычёва.

Тулячка Дарья рассказала о своём питомце Элвисе: «Его спасла женщина в 2016 году. Лежал возле дороги с разбитой мордой, рваным языком и перебитыми лапами».

У Василины Казаковой живёт очень деловой кот Кокос.

Любимчик Натальи Карасевой по кличке Бася, кажется, в восторге от результатов «тихой охоты».

А дома у Валентины Маркиной обитает самая настоящая черепаха Тортила!

«Ей 7 лет, она умная и ласковая – центр притяжения нашей семьи», – рассказывает читательница.