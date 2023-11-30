Николай Воробьев: «Мы обязаны хранить память о героизме бойцов Великой Отечественной войны»

Фото: пресс-служба Тульской областной Думы

Накануне Дня Неизвестного Солдата на Кургане Бессмертия в поселке Арсеньево Тульской области состоялось перезахоронение с воинскими почестями останков бойцов и командиров Красной армии. Они были обнаружены поисковиками на территории района при проведении разведывательно-поисковых экспедиций «Тульский рубеж-2023».

В церемонии захоронения приняли председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев, главный федеральный инспектор по Тульской области Анатолий Симонов, министр по региональной безопасности Тульской области Сергей Косов, руководители силовых ведомств региона, глава администрации Арсеньевского района Михаил Трифанов, члены поисковых отрядов, юнармейцы и жители Арсеньевского района.

– Сегодня мы собрались на героической арсеньевской земле, где 82 года назад проходили жесточайшие бои за свободу и само существование нашей Родины. В них полегли тысячи солдат, молодых ребят, отправившихся на фронт со школьной скамьи, от заводских станков, конструкторских кульманов. Они оставили дома семьи, жен, детей, родителей.

Многие из них не вернулись. Мы обязаны хранить память о героизме бойцов Великой Отечественной, – сказал Николай Воробьев.

Председатель облдумы отметил, что имена многих красноармейцев не установлены до сих пор. Но благодаря работе поисковиков на территории Тульской области сегодня предаются земле останки 259 героев. В те далекие времена они остановили немцев под Москвой. Их подвиг послужил прологом к битве за столицу нашей Родины, положившей начало дороги к Победе.

– Сегодня наши земляки, как и 80 лет назад, с честью выполняют свой долг, сражаются с фашизмом, отстаивают свободу и будущее мира, наших детей и внуков. Преклоняясь перед подвигом героев Великой Отечественной войны, мы показываем ребятам на фронте, что в равной степени уважаем и гордимся теми, кто защищал Родину в 1941–1945-м, и теми, кто выполняет свой долг в ходе специальной военной операции. Низкий поклон и вечная память павшим героям, – подчеркнул Николай Воробьев.

– Во время поисковых работ сезона 2023 года останки воинов были обнаружены на территории Арсеньевского района. Работы велись в 8 населенных пунктах. Поднято 259 бойцов, имена четырех из них установлены. Двое – бойцы 356-й стрелковой дивизии, погибли в январе 1942 года. Также были обнаружены медальоны двух бойцов 283-й и 5-й стрелковых дивизий. Они пали смертью храбрых в январе-феврале 1943 года, – рассказывает командир поискового отряда «Штурм» Михаил Булдаков.

В память о павших героях была объявлена минута молчания и прозвучали оружейные залпы.