После череды ДТП на Новомосковском шоссе установили недостающий светофор

Фото пресс-службы администрации Тулы

Как сообщили в Управлении по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы, консольная опора и размещенный на ней светофор были повреждены в результате дорожно-транспортного происшествия.

— 28 ноября подрядной организацией проведены работы по установке новой консольной опоры, светофорный объект восстановлен, — ответила администрация.

Ранее Myslo сообщал, что 28 ноября недалеко от 1-го кладбища легковой Ford столкнулся с микроавтобусом. И это далеко не первая авария на этом участке. По словам тульских водителей, светофор на Новомосковском шоссе сбили около месяца назад. По их мнению, из-за этого и происходили ДТП: едущие по Новомосковскому шоссе прямо воспринимали светофор для выезжающих с кладбищенского кольца как свой. И мчали на красный.