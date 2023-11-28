Очередное ДТП у кладбища на Новомосковском шоссе произошло из-за дурацкого светофора

Днем 28 ноября недалеко от 1-го кладбища легковой Ford столкнулся с микроавтобусом.

По предварительной информации, легковой Ford выезжал с кольца возле 1-го кладбища, а микроавтобус Citroën двигался прямо со стороны города по Новомосковскому шоссе. Как сообщили в УГИБДД, пострадавших в ДТП нет.

Это далеко не первая авария в этом месте.

Так, например, 24 ноября в этом же месте попал в аварию автобус с детьми, который столкнулся с легковушкой.

По мнению водителей, аварии в этом месте происходят из-за светофоров.

Для едущих по шоссе прямо одного светофора нет (только дублирующий), а светофор у выезда с кладбищенского «кольца» слишком развернут и виден.

Водители жалуются, что если ехать со стороны Тулы по Новомосковскому шоссе, то светофор для выезжающих с кольца кладбища водители видят как свой.

Вот что пишут в соцсетях туляки:

«Там столб сшибли, а новый не поставили, как мне показалось, слева светофор есть, а справа нет, и виден светофор справа для выезжающих со стороны кладбища…»

«Это уже 3 авария которую видят проезжающие, а кто светофор так установил должен ответить».

«Виноват светофор дурацкий. Когда ж там всё наладят?!».

«Там если едешь первый раз можно на красный легко проехать, при мне машины 2 раза выезжали. Нет столба с стороны Тулы… Другой можно просто не заметить на противоположной стороне. Он далеко и под углом стоит…».

Просим считать материал официальным обращением в Управление транспорта администрации Тулы и ГИБДД.