Очередное ДТП у кладбища на Новомосковском шоссе произошло из-за дурацкого светофора

По предварительной информации, легковой Ford выезжал с кольца возле 1-го кладбища, а микроавтобус Citroën двигался прямо со стороны города по Новомосковскому шоссе. Как сообщили в УГИБДД, пострадавших в ДТП нет.
Это далеко не первая авария в этом месте.
Так, например, 24 ноября в этом же месте попал в аварию автобус с детьми, который столкнулся с легковушкой.
По мнению водителей, аварии в этом месте происходят из-за светофоров.
Для едущих по шоссе прямо одного светофора нет (только дублирующий), а светофор у выезда с кладбищенского «кольца» слишком развернут и виден.
Водители жалуются, что если ехать со стороны Тулы по Новомосковскому шоссе, то светофор для выезжающих с кольца кладбища водители видят как свой.
Вот что пишут в соцсетях туляки:
- «Там столб сшибли, а новый не поставили, как мне показалось, слева светофор есть, а справа нет, и виден светофор справа для выезжающих со стороны кладбища…»
- «Это уже 3 авария которую видят проезжающие, а кто светофор так установил должен ответить».
- «Виноват светофор дурацкий. Когда ж там всё наладят?!».
- «Там если едешь первый раз можно на красный легко проехать, при мне машины 2 раза выезжали. Нет столба с стороны Тулы… Другой можно просто не заметить на противоположной стороне. Он далеко и под углом стоит…».
Просим считать материал официальным обращением в Управление транспорта администрации Тулы и ГИБДД.